FTSEMIB IDX culmina la sesión con números a la baja este 17 de noviembre

Cierre de sesión FTSE MIB IDX: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Sesión adversa para el FTSE MIB IDX, que acabó la jornada en los mercados del lunes 17 de noviembre con ligeras bajadas del 0,52%, hasta los 43.767,28 puntos. El índice anotó un máximo de 44.146,16 puntos y un mínimo de 43.656,24 puntos. El rango de cotización para el FTSE MIB IDX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,11%.

Con respecto a los últimos siete días, el FTSE MIB IDX marca una bajada del 0,29%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 2,29% por debajo de su máximo del presente año (44.793 puntos) y un 33,72% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (32.731 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

