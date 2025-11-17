Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Argentina hoy

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público argentino.

Lo más escuchado

1. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066

Bizarrap y Daddy Yankee

Lo más nuevo de Bizarrap y Daddy Yankee, Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066, entra directamente al primer lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

2. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

La Perla se estrena hoy en este ranking. El exitazo de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

3. Moscow Mule

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. Moscow Mule entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. Reliquia

ROSALÍA

En cuarto lugar, continúa esta canción de ROSALÍA.

5. Wonderwall (Remastered)

Oasis

Wonderwall (Remastered) no para de sonar en el streaming, tras ascender 7 puestos en las listas de favoritos y situarse en la quinta posición.

6. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

Tu jardín con enanitos de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES se ubica en el sexto lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

7. Berghain

ROSALÍA, Björk y Yves Tumor

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a ROSALÍA, Björk y Yves Tumor. Quizás por esto es que Berghain debuta en el ranking directamente en la séptima posición.

8. Sexo, Violencia y Llantas

ROSALÍA

Sexo, Violencia y Llantas de ROSALÍA va en descenso: ya llega al octavo lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

9. Don't Look Back in Anger (Remastered)

Oasis

Don't Look Back in Anger (Remastered) de Oasis se vende como pan caliente. Pasa del puesto 27 de ayer al 9 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

10. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

El que fuera un exitazo de El Bogueto va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 9.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Brooks Kraft/Apple Inc/Handout via REUTERS)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.