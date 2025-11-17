Clima hoy en Guatemala: temperaturas para Ciudad de Guatemala este 17 de noviembre

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 17 de noviembre, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Ciudad de Guatemala.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este lunes, se estima que en Ciudad de Guatemala habrá un 90% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 26 centígrados y una mínima de 17°. La nubosidad será del 67% y por la noche habrá una probabilidad del 25% de lluvias.

La predicción del estado del tiempo en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Guatemala capital es predominantemente tropical, cuyas temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

La temporada de lluvias en la capital guatemalteca va de mayo a octubre, mientras que la seca es desde noviembre y hasta abril.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en la nación guatemalteca el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala empieza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.