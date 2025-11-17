Clima en Mendoza: la predicción para este 17 de noviembre

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Antes de salir del hogar, averigua la predicción del tiempo en Mendoza para las siguientes horas en este lunes.

En Mendoza se prevé una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 18 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 77% en el transcurso del día y del 43% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 39 kilómetros por hora en el día y los 33 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 7.

El pronóstico del estado del tiempo en Mendoza (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Mendoza

En Ciudad de Mendoza, la temporada fresca se registra entre los meses de mayo y agosto, con temperaturas diarias promedio de 18 °C. El mes de julio está considerado como el más frío, ya que el termómetro puede descender hasta los 3 °C.

En la provincia del mismo nombre está ubicado el centro de sky Las Leñas, señalado como el número 1 de América Latina. Este centro de sky de alta montaña ofrece una temporada de nieve prolongada a partir de junio y que puede extenderse hasta septiembre.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.