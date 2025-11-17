Cierre del principal índice de Bruselas este 17 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin cambios para el BEL-20 INDEX, que acabó la sesión bursátil del lunes 17 de noviembre con una variación del 0,1%, hasta los 5.029,43 puntos. El indicador anotó la cifra máxima de 5.040,63 puntos y un volumen mínimo de 5.009,33 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,62%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota un incremento 1,14% y en el último año acumula aún una subida del 21,57%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,13% por debajo de su máximo del presente año (5.086,72 puntos) y un 30,22% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (3.862,22 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.