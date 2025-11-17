Noticias

Cierre del principal índice de Bruselas este 17 de noviembre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin cambios para el BEL-20 INDEX, que acabó la sesión bursátil del lunes 17 de noviembre con una variación del 0,1%, hasta los 5.029,43 puntos. El indicador anotó la cifra máxima de 5.040,63 puntos y un volumen mínimo de 5.009,33 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,62%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota un incremento 1,14% y en el último año acumula aún una subida del 21,57%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,13% por debajo de su máximo del presente año (5.086,72 puntos) y un 30,22% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (3.862,22 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

Temas Relacionados

BélgicaMercadosBolsa de Valores de BélgicaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Apple Uruguay: las 10 canciones más escuchadas de este día

Estos temas y cantantes han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

Apple Uruguay: las 10 canciones

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Argentina hoy

Artistas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

Este es el top 10

ATX terminó la jornada en terreno positivo este 17 de noviembre

Cierre de operaciones ATX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

ATX terminó la jornada en

AEX experimenta una baja de 0,69% al cierre de la jornada de este 17 de noviembre

Cierre de sesión AEX: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

AEX experimenta una baja de

Apple Ecuador: las 10 canciones más reproducidas este día

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Apple Ecuador: las 10 canciones