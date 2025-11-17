Noticias

Cierre del índice Taiwan Weighted este 17 de noviembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión de mercado del lunes 17 de noviembre con una variación del 0,18%, hasta los 27.447,31 puntos. El indicador llegó a la cifra máxima de 27.723,77 puntos y un volumen mínimo de 27.447,31 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Taiwan Weighted marca una bajada 1,51%; pese a ello en el último año aún acumula un ascenso del 18,78%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,13% por debajo de su máximo del presente año (28.334,59 puntos) y un 57,82% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (17.391,76 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

