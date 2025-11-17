Noticias

BSE Sensex 30 cerró con alza este 17 de noviembre

Cierre de operaciones BSE Sensex 30: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Sesión en positivo para el BSE Sensex 30, que cerró la sesión bursátil del lunes 17 de noviembre con ascensos del 0,46%, hasta los 84.950,95 puntos. En su entorno bursátil marcó un máximo de 84.988,09 puntos y la cifra mínima de 84.581,08 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,48%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BSE Sensex 30 marca una subida 1,69%, por ello en términos interanuales aún conserva un ascenso del 9,34%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 0,05% por debajo de su máximo del presente año (84.997,13 puntos) y un 16,39% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

