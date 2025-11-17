BIST 100 este 17 de noviembre: gana terreno tras el cierre de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en positivo para el BIST 100, que terminó la jornada financiera del lunes 17 de noviembre con subidas del 1,25%, hasta los 10.698,13 puntos. El índice llegó a un máximo de 10.774,21 puntos y un mínimo de 10.585,34 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,75%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BIST 100 acumula una disminución 0,84%; por contra en términos interanuales acumula aún un incremento del 13,94%. El BIST 100 se sitúa un 7,21% por debajo de su máximo del presente año (11.529,80 puntos) y un 18,75% por encima de su valoración mínima del año en curso (9.008,85 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.