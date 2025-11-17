Apple Uruguay: las 10 canciones más escuchadas de este día

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público uruguayo.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066

Bizarrap y Daddy Yankee

La canción de Bizarrap y Daddy Yankee se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la primera posición.

2. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

La Perla se estrena hoy en este ranking. El exitazo de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

3. Reliquia

ROSALÍA

Reliquia de ROSALÍA es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

El sencillo más reciente de Lluvia para Dormir ya se vislumbra como un nuevo clásico. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. Berghain

ROSALÍA, Björk y Yves Tumor

En quinto lugar, continúa Berghain de ROSALÍA, Björk y Yves Tumor.

6. Sexo, Violencia y Llantas

ROSALÍA

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a ROSALÍA. Quizás por esto es que Sexo, Violencia y Llantas debuta en el ranking directamente en el sexto puesto.

7. Porcelana

ROSALÍA

Lo más nuevo de ROSALÍA, Porcelana, entra directamente a la séptima posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

8. Divinize

ROSALÍA

Divinize, interpretado por ROSALÍA, ocupa el octavo lugar de la lista.

9. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule de Bad Bunny se mantiene en noveno lugar.

10. La Yugular

ROSALÍA

Cosechar éxitos es sinónimo de ROSALÍA. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada La Yugular, debute en la décima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La experiencia Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Apple)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.