Apple Chile: las 10 canciones más reproducidas hoy

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público chileno.

Lo favorito de los escuchas

1. Pasajero

King Savagge, Lyon la f y Katteyes

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a King Savagge, Lyon la f y Katteyes. Quizás por esto es que Pasajero debuta en el ranking directamente en el primer puesto.

2. Comando Estelar

Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow

Lo más nuevo de Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow, Comando Estelar, entra directamente al segundo puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. TU Y YO

Jere Klein, Bayriton y Adan La Amenaza

Cosechar éxitos es sinónimo de Jere Klein, Bayriton y Adan La Amenaza. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada TU Y YO, debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

El sencillo más reciente de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia ya se vislumbra como un nuevo clásico. La Perla entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. DESEO

Lyon la f

DESEO no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en la quinta posición.

6. TODO KE VER

Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz

El que fuera un exitazo de Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 5.

7. Daytona

Cris MJ

El hit de Cris MJ se encuentra en séptimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 6.

8. tu favorito

Grupo Frontera, Fuerza Regida y Cris MJ

El nuevo éxito de Grupo Frontera, Fuerza Regida y Cris MJ sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, tras subir del 11 en el que se encontraba ayer.

9. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tití Me Preguntó de Bad Bunny pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el noveno lugar, lo que apunta a que va de salida.

10. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

La Santa se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny y Daddy Yankee está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La experiencia Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.