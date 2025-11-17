Apertura Nifty 50: mercado de la India inicia al alza este 17 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el Nifty 50, que inaugura la jornada en los mercados del lunes 17 de noviembre con leves subidas del 0,17%, hasta los 25.955 puntos, tras la apertura. Respecto de días previos, el selectivo encadena seis jornadas seguidas en ascenso.

En los últimos siete días, el Nifty 50 acumula una subida 1,49%, de modo que desde hace un año acumula aún un incremento del 7,48%. El Nifty 50 se sitúa un 0,38% por debajo de su máximo del presente año (26.053,90 puntos) y un 17,54% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (22.082,65 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.