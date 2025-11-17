Noticias

Apertura Nifty 50: mercado de la India inicia al alza este 17 de noviembre

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el Nifty 50, que inaugura la jornada en los mercados del lunes 17 de noviembre con leves subidas del 0,17%, hasta los 25.955 puntos, tras la apertura. Respecto de días previos, el selectivo encadena seis jornadas seguidas en ascenso.

En los últimos siete días, el Nifty 50 acumula una subida 1,49%, de modo que desde hace un año acumula aún un incremento del 7,48%. El Nifty 50 se sitúa un 0,38% por debajo de su máximo del presente año (26.053,90 puntos) y un 17,54% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (22.082,65 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

Temas Relacionados

IndiaMercadosBolsa de Valores de IndiaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 17 de noviembre

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BSE Sensex 30 abrió con

Top 10 Netflix Chile: “Frankenstein” de Guillermo del Toro arrasa el ranking de los filmes más vistos del momento

Desde su estreno, la película ha liderado las listas de reproducción de la plataforma, convirtiéndose en una de las preferidas por la audiencia chilena

Top 10 Netflix Chile: “Frankenstein”

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en Uruguay

El boom de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

¿Qué ver en Netflix? Estas

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 0,61% este 17 de noviembre

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted

Hang Seng pierde terreno tras la apertura de operaciones

Inicio de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Hang Seng pierde terreno tras