Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 0,61% este 17 de noviembre

Buen inicio de sesión para el Taiwan Weighted, que inaugura la jornada del lunes 17 de noviembre con leves subidas del 0,61%, hasta los 27.565,49 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a días anteriores, el indicador con este valor interrumpe la racha negativa que llevaba en las dos jornadas anteriores.

En relación a los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un descenso 1,09%; sin embargo en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 19,3%. El Taiwan Weighted se sitúa un 2,71% por debajo de su máximo en lo que va de año (28.334,59 puntos) y un 58,5% por encima de su valoración mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.