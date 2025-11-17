Apertura del Euro Stoxx 50 este 17 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de operaciones de leves movimientos para el EuroStoxx 50, que empieza la sesión del lunes 17 de noviembre con una variación del 0,11%, hasta los 5.700,23 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días anteriores, el indicador con este dato frena la racha que marcaba en las dos jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de la última semana, el EuroStoxx 50 acumula un ascenso 0,63%, por ello en el último año aún acumula un incremento del 19,86%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 1,5% por debajo de su máximo del presente año (5.787,31 puntos) y un 23,32% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el valor de un un conjunto de activos, por lo que se sirve de datos de varias compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).