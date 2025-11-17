Apertura del AEX neerlandés este 17 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Arranque de sesión sin cambios para el AEX, que empieza la sesión de mercado del lunes 17 de noviembre con una variación del 0,07%, hasta los 952,59 puntos, tras la apertura. Respecto a jornadas anteriores, el índice bursátil pone punto final a tres sesiones de tendencia.

En la última semana, el AEX registra una bajada 0,88%; pese a ello desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 10,95%. El AEX se sitúa un 2,99% por debajo de su máximo del presente año (982 puntos) y un 19,6% por encima de su valoración mínima del año en curso (796,45 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.