Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 14 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BEL-20 INDEX, que inaugura rueda bursátil del viernes 14 de noviembre con ligeras descensos del 0,23%, hasta los 5.034,52 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a días previos, el selectivo encadena dos fechas consecutivas en descenso.

Si consideramos los datos de la última semana, el BEL-20 INDEX registra un ascenso 2,44%, por lo que desde hace un año aún acumula un incremento del 22,3%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,03% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.086,72 puntos) y un 30,35% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual toma datos de diversas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden asociarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).