Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Netflix Argentina

¿Sin nada que ver en la televisión?, no te preocupes, la lista semanal actualizada con las películas más vistas en Netflix Argentina ya está disponible. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que te dará mucho que pensar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más popular en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un incremento continuo, a excepción de los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

El listado de las películas más populares de Netflix Argentina

1. Pequeños detalles

Joe 'Deke' Deacon, ayudante de sheriff del condado de Kern, es enviado a Los Angeles para lo que debería ser un caso rápido de recopilación de evidencias. Sin embargo, se ve involucrado en la búsqueda de un asesino en serie que aterroriza a la ciudad. Encabezando la investigación se encuentra el sargento del departamento del sheriff de Los Angeles, Jim Baxter, quien, impresionado por el instinto policial de Deke, le ayuda de manera extraoficial. Pero mientras siguen la pista al asesino, Baxter desconoce que la investigación desentierra partes del pasado de Deke que sacan a la luz secretos más peligrosos que el propio caso.

2. Frankenstein: Una lección de anatomía (Frankenstein: The Anatomy Lesson)

El visionario cineasta Guillermo del Toro, junto con el reparto y el equipo de Frankenstein’, muestra los entresijos del rodaje de la nueva versión del famoso clásico.

3. Mango

Una hotelera ambiciosa viaja a Málaga con su hija, quien acepta a regañadientes. Allí, encuentran lo que buscaban en la idílica finca de mangos de un agricultor.

4. The Woman in the Line

5. En tus sueños

El enamoramiento de dos personas que huyeron del matrimonio y los interesantes acontecimientos que siguieron. Estambul, renovación urbana, amor y sueños se unen en esta película.

6. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

7. Superintelligence

8. Una Navidad ex-cepcional (A Merry Little Ex-Mas)

Por Navidad, Kate y Everett solo piden un divorcio sin dramas y pasar unas últimas fiestas en familia, pero las nuevas pasiones y los sentimientos del pasado lo complican todo.

9. Cuestión de justicia

Cuenta la historia real del joven abogado Bryan Stevenson (Jordan) y de su histórica batalla por la justicia. Después de licenciarse en Harvard, Bryan recibe ofertas de trabajo muy lucrativas. Pero él prefiere poner rumbo a Alabama para defender a personas que han sido condenadas erróneamente o que carecían de recursos para tener una representación legal adecuada y lo hace con el apoyo de la activista local Eva Ansley (Larson). Uno de sus primeros y más turbulentos casos es el de Walter McMillian (Foxx), que en 1987 fue sentenciado a la pena muerte por el asesinato de una chica de 18 años, a pesar de que las pruebas demostraban ostensiblemente su inocencia. En los años posteriores, Bryan se ve envuelto en un laberinto de maniobras legales y políticas y de un racismo abierto y descarado mientras lucha por Walter y otros como él, a pesar de tenerlo todo en su contra, incluido el sistema legal.

10. Un golpe con estilo

Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) y Al (Alan Arkin) son tres amigos jubilados a los que el sistema les ha congelado su plan de pensiones. Desesperados porque no pueden pagar las facturas, están decididos a recuperar su dinero. Los tres ancianos deciden entonces arriesgarlo todo y embarcarse en un temerario plan que consiste en atracar al mismísimo banco que se quedó con su dinero.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.