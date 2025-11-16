Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Ciudad de Guatemala

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este domingo?, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Ciudad de Guatemala.

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Ciudad de Guatemala es de 82% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 70% en el transcurso del día y del 99% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 25 grados y un mínimo de 17 grados en esta región. Los rayos UV se prevé llegarán a un nivel de hasta 7.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la ciudad de Guatemala es predominantemente tropical, en el que las temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

Las lluvias predominan entre los meses de mayo y octubre, mientras que la temporada más seca se da entre los meses de noviembre a abril.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en en el país centroamericano el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala inicia en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.

