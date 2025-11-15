Noticias

Temperaturas en Puerto Plata: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Puerto Plata este sábado:

El clima para este sábado en Puerto Plata alcanzará los 29 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 2.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 85%, con una nubosidad del 74%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 47%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en gran parte parte del país caribeño, el clima es tropical.

Los meses con mayor sequía van de junio a agosto, el resto del año las lluvias son más constantes, siendo octubre y noviembre el bimestre que más precipitaciones se registran.

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, alcanzando -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

