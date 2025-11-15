Los 10 podcasts de Spotify en Chile para engancharse este día

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Cada semana, Spotify actualiza su lista de podcast más populares en Chile revelando los nuevos contenidos que dominan la conversación en esta codiciada arista del streaming.

Entre temáticas de crimen real, comedia, entrevistas y desarrollo personal, el listado ofrece una fotografía para todos los gustos.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más reproducidos en Spotify en Chile

1. Tomás Va A Morir

Tomás se resiste a la muerte y sobrevive gracias a la nostalgia, historias y discusiones sobre la vida junto a sus amigos del alma.

2. Primerizas El Podcast

Quieres aprender todo acerca de la maternidad? ¿Como ser la madre que siempre quisiste ser? ¿la envidia de las otras madres? ¡como ser una madre todoterreno, multitarea! como compatibilizar el trabajo con ser exitosa, hermosa y millonaria! ¡Todo eso es lo que NO encontraras en este podcast! Alison Mandel y Chiqui Aguayo nos revelarán todos sus aciertos y sus ¡múltiples fracasos! En este camino caóticamente hermoso que es la maternidad!

3. Expertas en Nada

Una charla sin power point. Un panel sin especialistas. Un debate sin moderador. Una conversación sin desenlace. Un consejo que no seguimos. Una fake news sin malas intenciones. Todo eso es Expertas en Nada, con Elisa Zulueta y Paloma Salas.

4. FREE SOLO

Free Solo

5. Lo Que Importa con Daniel Matamala

Cada semana, Daniel Matamala te invita a una conversación sobre un tema que importa. Matamala distingue lo relevante del ruido, para profundizar en las historias que impactan nuestras vidas, más allá de los titulares. Una conversación cercana, sin tapujos, junto a reconocidos invitados de la política, cultura, academia, tecnología, economía y más. Un viaje al fondo de un tema que importa.

6. Ciudad Creici

La Mafe (NoEstoyCreici) reflexiona desde su café imaginario sobre lo que significa ser cola, adulto y ridículamente humano en Santiago de Chile.

7. Animales Políticos

Animales Políticos, un videopodcast con el análisis de la carrera presidencial. Conducido por Daniel Matamala y Cristóbal Bellolio

8. EL SENTIDO DEL HUMOR

¿Querían comedia? ¡Acá tienen comedia! Además de actualidad, entrevistas, secciones, invitados y la particular forma de ver la vida de Luis Slimming, Marcelo Valverde y Héctor Romero. Todo y mucho más en: http:elsentidodelhumor.cl

9. Comentarios de Tomás Mosciatti

Espacio que recopila los Comentarios de Tomás Mosciatti.

10. Amikas Daily

Si sufres del síndrome de abstinencia de Con la ayuda de mis amikas y te devoras todos los programas del Amikas Podcast club, este podcast es para ti. Empieza tu jornada de la mejor manera con tu dosis diaria de tu streaming de mujer y no te pierdas esas historias y datos para la vida que no sabías que necesitabas. Coté, Valeria y Tamy están listas para acompañarte de lunes a miércoles. ¡No olvides suscribirte!

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Spotify)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a crimen real y hasta acompañamiento psicológico. Los escuchas disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, cocinan o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están platicando con sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.