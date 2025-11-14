Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Netflix Venezuela

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Si no sabes qué ver, el ranking de las películas más populares en Netflix Venezuela puede darte una pista. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más conocido en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un aumento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, alcanzando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

La lista de las películas más reproducidas de Netflix Venezuela

1. Frankenstein: Una lección de anatomía (Frankenstein: The Anatomy Lesson)

El visionario cineasta Guillermo del Toro, junto con el reparto y el equipo de Frankenstein’, muestra los entresijos del rodaje de la nueva versión del famoso clásico.

2. Una Navidad ex-cepcional (A Merry Little Ex-Mas)

Por Navidad, Kate y Everett solo piden un divorcio sin dramas y pasar unas últimas fiestas en familia, pero las nuevas pasiones y los sentimientos del pasado lo complican todo.

3. Mango

Una hotelera ambiciosa viaja a Málaga con su hija, quien acepta a regañadientes. Allí, encuentran lo que buscaban en la idílica finca de mangos de un agricultor.

4. Cuestión de justicia

Cuenta la historia real del joven abogado Bryan Stevenson (Jordan) y de su histórica batalla por la justicia. Después de licenciarse en Harvard, Bryan recibe ofertas de trabajo muy lucrativas. Pero él prefiere poner rumbo a Alabama para defender a personas que han sido condenadas erróneamente o que carecían de recursos para tener una representación legal adecuada y lo hace con el apoyo de la activista local Eva Ansley (Larson). Uno de sus primeros y más turbulentos casos es el de Walter McMillian (Foxx), que en 1987 fue sentenciado a la pena muerte por el asesinato de una chica de 18 años, a pesar de que las pruebas demostraban ostensiblemente su inocencia. En los años posteriores, Bryan se ve envuelto en un laberinto de maniobras legales y políticas y de un racismo abierto y descarado mientras lucha por Walter y otros como él, a pesar de tenerlo todo en su contra, incluido el sistema legal.

5. Un golpe con estilo

Willie (Morgan Freeman), Joe (Michael Caine) y Al (Alan Arkin) son tres amigos jubilados a los que el sistema les ha congelado su plan de pensiones. Desesperados porque no pueden pagar las facturas, están decididos a recuperar su dinero. Los tres ancianos deciden entonces arriesgarlo todo y embarcarse en un temerario plan que consiste en atracar al mismísimo banco que se quedó con su dinero.

6. Focus

Nicky, un consumado maestro de la estafa conoce a Jess, una atractiva y joven ladrona que está dando sus primeros pasos en el oficio. Tras el intenso encuentro entre ambos, Nicky decide compartir sus trucos con ella.

7. Superintelligence

8. Tiempo de matar (A Time to Kill)

En una tranquila localidad sureña de Mississippi dos jóvenes borrachos violan salvajemente a una niña negra de diez años. La mayoría blanca de la ciudad se muestra horrorizada ante tan atroz crimen. Carl Lee, el padre de la niña, armado con un rifle de asalto, decide tomarse la justicia por su mano y mata a los violadores de su hija. Mientras la tensión va creciendo y reaparecen en las calles las cruces ardiendo del Ku Klux Klan, Jake Brigance, un joven abogado blanco, hará todo lo posible por salvar la vida de Carl Lee y proteger la suya.

9. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

10. Baramulla (बरमल)

Un policía investiga secuestros de menores y descubre oscuros secretos, mientras los sucesos sobrenaturales amenazan a su familia y al tranquilo pueblo de Baramulla.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

