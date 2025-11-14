Taiwan Weighted cerró a la baja este 14 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Taiwan Weighted, que acabó la jornada en los mercados del viernes 14 de noviembre con notables caídas del 1,81%, hasta los 27.397,50 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 27.816,45 puntos y la cifra mínima de 27.383,34 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,56%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Taiwan Weighted marca una disminución 0,92%; por el contrario desde hace un año mantiene aún un ascenso del 19,3%. El Taiwan Weighted se sitúa un 3,31% por debajo de su máximo en lo que va de año (28.334,59 puntos) y un 57,53% por encima de su cotización mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.