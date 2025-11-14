RTSI abre en terrenos positivos este 13 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en alza para el RTSI (Russia), que inaugura la sesión de mercado del jueves 13 de noviembre con subidas del 1,13%, hasta los 994,05 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de jornadas previas, el índice bursátil con este dato corta la racha plana que llevaba en las tres jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de la última semana, el RTSI (Russia) anota una subida 0,99%, por lo que desde hace un año aún mantiene un incremento del 15,91%. El RTSI (Russia) se sitúa un 21,05% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 16,4% por encima de su valoración mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.