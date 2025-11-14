Principal índice de Lisboa registra pérdidas al finalizar operaciones este 14 de noviembre

Sesión bajista para el PSI 20, que cerró la jornada en los mercados del viernes 14 de noviembre con caídas del 0,78%, hasta los 8.250,30 puntos. El índice marcó un máximo de 8.306,52 puntos y la cifra mínima de 8.169,23 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,65%.
En los últimos siete días, el PSI 20 anota un incremento 0,77%, por ello en el último año aún mantiene un ascenso del 29,73%. El PSI 20 se sitúa un 2,75% por debajo de su máximo del presente año (8.484,01 puntos) y un 31,92% por encima de su valoración mínima del año en curso (6.253,96 puntos).
¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?
Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del precio de un un conjunto de activos, por lo que recolecta datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.
Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.
Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.
Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.
Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios
Hoy en día hay diversos índices y pueden agruparse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).