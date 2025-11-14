OMXS30 cae un 0,89% durante la apertura de la jornada de este 14 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el OMXS 30, que inaugura la jornada en los mercados del viernes 14 de noviembre con bajadas del 0,89%, hasta los 2.755,87 puntos, tras la apertura. Con respecto a días anteriores, el selectivo suma dos sesiones sucesivas en números rojos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el OMXS 30 registra un incremento 0,83% y en el último año acumula aún una subida del 6,97%. El OMXS 30 se sitúa un 1,79% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.806,05 puntos) y un 26,66% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.