Nikkei 225: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 14 de noviembre

Día adverso para el Nikkei 225, que terminó rueda bursátil del viernes 14 de noviembre con notables caídas del 1,86%, hasta los 50.330,44 puntos. El índice bursátil llegó a un máximo de 50.767,74 puntos y un mínimo de 50.246,60 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,03%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 registra una subida 0,11%, por lo que desde hace un año acumula aún un incremento del 32,26%. El Nikkei 225 se sitúa un 3,97% por debajo de su máximo del presente año (52.411,34 puntos) y un 61,64% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.