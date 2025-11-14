Índice BIST 100 este 14 de noviembre: pierde 0,44% durante la apertura de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el BIST 100, que empieza rueda bursátil del viernes 14 de noviembre con ligeras descensos del 0,44%, hasta los 10.581,80 puntos, tras la apertura. Respecto de jornadas anteriores, el selectivo acumula dos fechas sucesivas en caída.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BIST 100 registra un descenso 3,14%; aunque desde hace un año aún acumula una subida del 12,33%. El BIST 100 se sitúa un 8,22% por debajo de su máximo del presente año (11.529,80 puntos) y un 17,46% por encima de su valoración mínima del año en curso (9.008,85 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.