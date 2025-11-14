Índice ATX este 14 de noviembre: pierde terreno al inicio de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el ATX, que comienza la sesión de mercado del viernes 14 de noviembre con descensos del 0,62%, hasta los 4.871,65 puntos, tras la apertura. Si comparamos la cifra con días previos, el indicador encadena dos jornadas sucesivas de bajada.

Con respecto a la última semana, el ATX marca una subida 2,47%, por ello desde hace un año aún mantiene un ascenso del 37%. El ATX se sitúa un 1,22% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.931,68 puntos) y un 35,24% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.602,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.