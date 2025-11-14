Hang Seng: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 14 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que cerró la jornada financiera del viernes 14 de noviembre con notables bajadas del 1,85%, hasta los 26.572,46 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 26.881,88 puntos y un mínimo de 26.535,42 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,29%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un ascenso 1,26% y desde hace un año mantiene aún una subida del 29,38%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 2,62% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.287,12 puntos) y un 40,79% por encima de su cotización mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.