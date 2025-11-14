Euro Stoxx 50 registra pérdidas al inicio de la jornada de este 14 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el EuroStoxx 50, que empieza la sesión de mercado del viernes 14 de noviembre con descensos del 0,72%, hasta los 5.701,28 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días previos, el selectivo encadena dos sesiones sucesivas de bajada.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el EuroStoxx 50 acumula una subida 2,42% y en el último año mantiene aún un ascenso del 20,54%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 1,49% por debajo de su máximo del presente año (5.787,31 puntos) y un 23,35% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (4.622,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.