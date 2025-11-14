El Russell 2000 inicio operaciones este 14 de noviembre con baja de 3,69%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el Russell 2000, que inaugura rueda bursátil del viernes 14 de noviembre con grandes caídas del 3,69%, hasta los 2.360,38 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de jornadas previas, el índice suma dos fechas seguidas de números negativos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Russell 2000 anota una disminución del 2,42%. El Russell 2000 se sitúa un 6,35% por debajo de su máximo del presente año (2.520,44 puntos) y un 34,06% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (1.760,71 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.