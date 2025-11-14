El mercado de la India Nifty 50 pierde terreno tras el inicio de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el Nifty 50, que comienza la sesión bursátil del viernes 14 de noviembre con ligeras bajadas del 0,33%, hasta los 25.793 puntos, tras la apertura. Si comparamos la cifra con días previos, el indicador frena con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas cuatro jornadas.

En los últimos siete días, el Nifty 50 marca un incremento 1,18% y desde hace un año todavía mantiene una subida del 6,59%. El Nifty 50 se sitúa un 1% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.053,90 puntos) y un 16,8% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el valor de un un conjunto de activos, para lo cual recopila datos de distintas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden asociarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).