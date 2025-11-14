El índice KOSPI de Corea del Sur perdió terreno en la apertura de este 14 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el KOSPI, que inaugura la sesión bursátil del viernes 14 de noviembre con grandes bajadas del 2,33%, hasta los 4.073,56 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el selectivo pone punto final a cuatro sesiones de tendencia positiva.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el KOSPI acumula un ascenso 3,03%, por lo que en el último año aún acumula un incremento del 59,36%. El KOSPI se sitúa un 3,51% por debajo de su máximo del presente año (4.221,87 puntos) y un 77,6% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.