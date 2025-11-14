Clima en República Dominicana: el pronóstico del tiempo para San Francisco de Macoris este 14 de noviembre

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintas condiciones entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para catalogar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para San Francisco de Macoris este viernes.

La probabilidad de precipitaciones para este viernes en San Francisco de Macoris es de 56% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 24% en el transcurso del día y del 85% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 30 grados y un mínimo de 19 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 6.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora en el día y los 15 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)

San Francisco de Macorís es una ciudad de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en gran parte del país dominicano, el clima que predomina es tropical.

Lo meses más calurosos de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más helados van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en la ciudad, siendo de mayo a octubre la temporada de mayores precipitaciones en el año.

(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.