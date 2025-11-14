Noticias

Bolivia: cotización de cierre del euro hoy 14 de noviembre de EUR a BOB

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
La cotización del euro en
La cotización del euro en el país generalmente se registra estable. (Infobae)

En la pasada jornada el euro cotizó al cierre a 7,97 bolivianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,05% con respecto a los 7,81 bolivianos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro anota un ascenso 2,5% y desde hace un año aún conserva un incremento del 15,31%.

Analizando este dato con el de días anteriores, sumó dos fechas sucesivas en dígitos positivos. En los pasados siete días la volatilidad es inferior a los números logrados para el último año (14,71%), mostrándose como un valor con menos variaciones de lo esperado en este contexto.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

Temas Relacionados

BoliviaEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Netflix Ecuador: Estas son las mejores series para ver hoy

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Netflix Ecuador: Estas son las

Peso chileno cierra la semana con ganancias frente al dólar previo a las elecciones

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Peso chileno cierra la semana

Qué serie ver esta noche en Netflix Uruguay

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Qué serie ver esta noche

República Dominicana: cotización de cierre del dólar hoy 14 de noviembre de USD a DOP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

República Dominicana: cotización de cierre

Valor de cierre del dólar en Bolivia este 14 de noviembre de USD a BOB

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar