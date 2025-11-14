Apertura del principal índice del mercado ruso este 13 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Arranque de sesión de leves movimientos para el MOEX Russia Index, que inaugura la jornada en los mercados del jueves 13 de noviembre con una variación del 0,17%, hasta los 2.540,61 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días pasados, el índice da la vuelta al resultado de la sesión previa cuando experimentó un descenso del 0,3%, mostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el MOEX Russia Index anota una disminución 0,08%, por lo que en términos interanuales mantiene aún una bajada del 6,62%. El MOEX Russia Index se sitúa un 23,62% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 2,58% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.476,79 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.