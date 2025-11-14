Noticias

Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 13 de noviembre

Apertura de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el BEL-20 INDEX, que comienza rueda bursátil del jueves 13 de noviembre con caídas del 0,79%, hasta los 5.046,30 puntos, tras la apertura. Respecto a jornadas anteriores, el indicador pone fin a tres sesiones de racha positiva.

Teniendo en cuenta la última semana, el BEL-20 INDEX acumula un incremento 2,43%, por lo que en términos interanuales aún acumula una subida del 21,5%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,79% por debajo de su máximo del presente año (5.086,72 puntos) y un 30,66% por encima de su valoración mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

Estos son los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles en la Unión Americana está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, conformado por 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que comprende 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Finalmente, viene el Nasdaq 100, que asocia a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Por otro lado, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más descollantes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En el continente asiático, los principales índices bursátiles son el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, es visto como el más sólido de China, conformado por las compañías más destacadas de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más prestigiosas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas forman parte del patrimonio del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

También, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

