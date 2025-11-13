RTSI este 12 de noviembre: cierra operaciones en terreno positivo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el RTSI (Russia), que acabó la jornada del miércoles 12 de noviembre con descensos del 1,08%, hasta los 982,92 puntos. El índice anotó un máximo de 997,71 puntos y un mínimo de 979,28 puntos. El rango de cotización para el RTSI (Russia) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,85%.

Si consideramos los datos de la última semana, el RTSI (Russia) acumula un descenso 0,53%; sin embargo desde hace un año mantiene aún un ascenso del 13,9%. El RTSI (Russia) se sitúa un 21,93% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 15,09% por encima de su cotización mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.