Principal índice de Lisboa reabre con tendencia alcista el 12 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el PSI 20, que comienza rueda bursátil del miércoles 12 de noviembre con notables incrementos del 1,21%, hasta los 8.293,84 puntos, tras la apertura. Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, el índice gira las tornas respecto del de la jornada anterior, en el que marcó una disminución del 1,56%, demostrando que es incapaz de establecer una tendencia definida.

Teniendo en cuenta la última semana, el PSI 20 marca un descenso 2,24%; sin embargo en el último año acumula aún un incremento del 29,02%. El PSI 20 se sitúa un 2,24% por debajo de su máximo en lo que va de año (8.484,01 puntos) y un 32,62% por encima de su valoración mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un conjunto de activos determinado, por lo que se sirve de datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden asociarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).