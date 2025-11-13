OMX Stockholm 30 pierde terreno tres el término de la jornada este 13 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el OMXS 30, que acabó la sesión bursátil del jueves 13 de noviembre con bajadas del 0,91%, hasta los 2.780,58 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 2.818,16 puntos y un volumen mínimo de 2.780,58 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,33%.

Si consideramos los datos de la última semana, el OMXS 30 anota una subida 1,32%, de manera que desde hace un año aún mantiene un ascenso del 8,67%. El OMXS 30 se sitúa un 0,91% por debajo de su máximo del presente año (2.806,05 puntos) y un 27,8% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.175,76 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.