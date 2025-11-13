MOEX Russia Index pierde terreno al inicio de operaciones de este 12 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el MOEX Russia Index, que comienza la jornada del miércoles 12 de noviembre con bajadas del 1,19%, hasta los 2.535,68 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas pasadas, el índice cambia el sentido del dato previo, cuando se anotó una subida del 0,3%, mostrando que es incapaz de establecer una tendencia.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el MOEX Russia Index marca una bajada 0,43%, de modo que desde hace un año aún acumula una disminución del 7,43%. El MOEX Russia Index se sitúa un 23,77% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 2,38% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.476,79 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.