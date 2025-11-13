Noticias

Las mejores melodías para escuchar en Spotify Ecuador en cualquier momento y lugar

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos éxitos

Guardar
Más de una docena de
Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público ecuatoriano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)

Bizarrap

«Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)», interpretado por Bizarrap, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 55.062 reproducciones.

2. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

La nueva producción de El Bogueto se vende como pan caliente. Ya lleva 45.993 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 2.

3. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound va en descenso: ya llega al tercer lugar. Sus 45.899 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

4. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 44.597 reproducciones, motivo por el cual continúa en la cuarta posición.

5. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

Un número tan favorable como 43.882 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Ovy On The Drums va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el quinto puesto.

6. TU VAS SIN (fav)

Rels B

Esta es la canción de Rels B que se ubica en el sexto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 42.927 reproducciones.

7. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)» de Young Cister pierde fuerza. Hoy solo cosecha 42.892 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

8. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 42.167 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la octava posición.

9. Mi Refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

Tras acumular 39.571 reproducciones, «Mi Refe (w Ovy On The Drums)» de Beéle se mantiene en noveno lugar.

10. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

«BAILE INoLVIDABLE», interpretado por Bad Bunny, ocupa el décimo lugar de la lista, tras lograr 34.576 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Ecuador es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en
Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.

Temas Relacionados

SpotifyStreamingMúsicaEcuadorNoticias

Últimas Noticias

La canción más escuchada en Spotify Argentina hoy

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

La canción más escuchada en

El Índice ATX este 13 de noviembre: pierde 0,61% tras el cierre de sesión

Cierre de sesión ATX: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El Índice ATX este 13

AEX experimenta una baja de 0,72% al cierre de la jornada de este 13 de noviembre

Cierre de sesión AEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

AEX experimenta una baja de

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda solana en las últimas 24 horas

Las criptomonedas han tenido un boom en los últimos años, entre estas divisas digitales destaca solana

Cómo ha cambiado el valor

Acciones de Bruselas pierden; así cerró operaciones el BEL-20 INDEX este 13 de noviembre

Cierre de operaciones BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Acciones de Bruselas pierden; así