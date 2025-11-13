Índice bursátil Russel 2000 registró pérdida de 2,77% este 13 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Russell 2000, que acabó la sesión bursátil del jueves 13 de noviembre con grandes bajadas del 2,77%, hasta los 2.382,98 puntos. En su entorno bursátil marcó la cifra máxima de 2.441,61 puntos y la cifra mínima de 2.375,37 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,71%.

En los últimos siete días, el Russell 2000 anota una disminución del 1,48%. El Russell 2000 se sitúa un 5,45% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.520,44 puntos) y un 35,34% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.760,71 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.