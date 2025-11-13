El Nikkei 225 sube 0,26% tras la apertura de la jornada este 13 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de subida para el Nikkei 225, que comienza la sesión de mercado del jueves 13 de noviembre con leves ascensos del 0,26%, hasta los 51.196,91 puntos, tras la apertura. Respecto de días previos, el indicador encadena dos sesiones sucesivas de ganancias.

En los últimos siete días, el Nikkei 225 marca un incremento 0,62% y en el último año acumula aún una subida del 31%. El Nikkei 225 se sitúa un 2,32% por debajo de su máximo en lo que va de año (52.411,34 puntos) y un 64,43% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del precio de un un conjunto de activos, por lo que se sirve de datos de diversas compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden juntarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).