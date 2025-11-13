El Índice ATX este 13 de noviembre: pierde 0,61% tras el cierre de sesión

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el ATX, que acabó rueda bursátil del jueves 13 de noviembre con descensos del 0,61%, hasta los 4.901,81 puntos. El selectivo anotó un máximo de 4.957,53 puntos y la cifra mínima de 4.901,52 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,13%.

Teniendo en cuenta la última semana, el ATX acumula un ascenso 2,82%, por lo que desde hace un año aún mantiene una subida del 38,55%. El ATX se sitúa un 0,61% por debajo de su máximo del presente año (4.931,68 puntos) y un 36,08% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (3.602,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.