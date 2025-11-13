Noticias

El Índice ATX este 13 de noviembre: pierde 0,61% tras el cierre de sesión

Cierre de sesión ATX: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el ATX, que acabó rueda bursátil del jueves 13 de noviembre con descensos del 0,61%, hasta los 4.901,81 puntos. El selectivo anotó un máximo de 4.957,53 puntos y la cifra mínima de 4.901,52 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,13%.

Teniendo en cuenta la última semana, el ATX acumula un ascenso 2,82%, por lo que desde hace un año aún mantiene una subida del 38,55%. El ATX se sitúa un 0,61% por debajo de su máximo del presente año (4.931,68 puntos) y un 36,08% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (3.602,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.

Temas Relacionados

AustriaMercadosBolsa de Valores de AustriaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

La canción más escuchada en Spotify Argentina hoy

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

La canción más escuchada en

AEX experimenta una baja de 0,72% al cierre de la jornada de este 13 de noviembre

Cierre de sesión AEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

AEX experimenta una baja de

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda solana en las últimas 24 horas

Las criptomonedas han tenido un boom en los últimos años, entre estas divisas digitales destaca solana

Cómo ha cambiado el valor

Las mejores melodías para escuchar en Spotify Ecuador en cualquier momento y lugar

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos éxitos

Las mejores melodías para escuchar

Acciones de Bruselas pierden; así cerró operaciones el BEL-20 INDEX este 13 de noviembre

Cierre de operaciones BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Acciones de Bruselas pierden; así