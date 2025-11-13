Con tendencia alcista, así abrió el AEX este 13 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en alza para el AEX, que empieza la sesión del jueves 13 de noviembre con leves ascensos del 0,2%, hasta los 970,45 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, el indicador da la vuelta al resultado de la jornada previa cuando experimentó una disminución del 0,99%, demostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el AEX anota una subida 0,98%, de modo que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 12,14%. El AEX se sitúa un 1,18% por debajo de su máximo del presente año (982 puntos) y un 21,85% por encima de su valoración mínima del año en curso (796,45 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.