Noticias

Clima hoy en República Dominicana: temperaturas para Puerto Plata este 13 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Puerto Plata para este jueves.

La probabilidad de precipitaciones para este jueves en Puerto Plata es de 25% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 47% en el transcurso del día y del 19% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 31 grados y un mínimo de 22 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 5.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en gran parte parte del país caribeño, el clima es tropical.

La temporada de lluvia prevalece la mayor parte del año, siento octubre y noviembre los meses con más precipitaciones, en contraste de julio a agosto son los meses más secos.

(EFE)
(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, alcanzando -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

Temas Relacionados

ClimaPuerto PlataRepública DominicanaNoticias

Últimas Noticias

Las mejores cintas de Prime Video España para ver en cualquier momento

Con estas historias, Prime Video busca seguir gustando a los usuarios

Las mejores cintas de Prime

Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana terreno este 12 de noviembre

Apertura de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del KOSPI: mercado surcoreano

El Nikkei 225 sube 0,26% tras la apertura de la jornada este 13 de noviembre

Inicio de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El Nikkei 225 sube 0,26%

Clima en República Dominicana: el estado del tiempo para Santiago de los Caballeros este 13 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en República Dominicana: el

¿Cómo estará el clima en La Habana?

La temperatura mínima que se ha registrado en Cuba fue la del 11 de abril de 2020, cuando el termómetro disminuyó hasta los 0.6 grados en Baiona

¿Cómo estará el clima en