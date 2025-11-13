Cierre del índice MOEX Russia este 13 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el MOEX Russia Index, que cerró la sesión bursátil del jueves 13 de noviembre con una variación del 0,17%, hasta los 2.540,61 puntos. El selectivo anotó un máximo de 2.550,85 puntos y un volumen mínimo de 2.528,85 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,86%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el MOEX Russia Index acumula una bajada 0,08%, por ello desde hace un año aún mantiene un descenso del 6,62%. El MOEX Russia Index se sitúa un 23,62% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 2,58% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.476,79 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.