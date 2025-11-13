Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 0,3% este 13 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el Taiwan Weighted, que comienza la sesión de mercado del jueves 13 de noviembre con leves incrementos del 0,3%, hasta los 28.030,25 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con jornadas pasadas, el índice bursátil encadena dos fechas seguidas de subida.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted acumula un incremento 0,47%, por ello desde hace un año aún conserva una subida del 23,05%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,07% por debajo de su máximo en lo que va de año (28.334,59 puntos) y un 61,17% por encima de su valoración mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.