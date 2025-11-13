Noticias

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 0,3% este 13 de noviembre

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el Taiwan Weighted, que comienza la sesión de mercado del jueves 13 de noviembre con leves incrementos del 0,3%, hasta los 28.030,25 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con jornadas pasadas, el índice bursátil encadena dos fechas seguidas de subida.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted acumula un incremento 0,47%, por ello desde hace un año aún conserva una subida del 23,05%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,07% por debajo de su máximo en lo que va de año (28.334,59 puntos) y un 61,17% por encima de su valoración mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

Temas Relacionados

TaiwanMercadosBolsa de Valores de TaiwanaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Ana de Armas y Sydney Sweeney conquistan a los usuarios de Prime Video España con esta película

Con estas historias, Prime Video busca seguir gustando a los usuarios

Ana de Armas y Sydney

Hang Seng pierde 0,48% tras el inicio de la jornada

Inicio de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng pierde 0,48% tras

Ranking de Netflix en Ecuador: estas son las películas más vistas del momento

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Ranking de Netflix en Ecuador:

Top de Netflix en Chile: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Top de Netflix en Chile:

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Uruguay

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Netflix: Así quedo el top