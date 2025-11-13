Apertura del BIST 100 este 13 de noviembre

Jornada sin cambios para el BIST 100, que empieza la jornada en los mercados del jueves 13 de noviembre con una variación del 0,15%, hasta los 10.657,01 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días anteriores, el selectivo suma dos jornadas consecutivas en verde.
En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BIST 100 anota una bajada 3,76% aunque, por el contrario, en el último año aún acumula una subida del 14,59%. El BIST 100 se sitúa un 7,57% por debajo de su máximo del presente año (11.529,80 puntos) y un 18,29% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (9.008,85 puntos).
¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?
Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el valor de un un conjunto de activos, para lo cual toma datos de distintas empresas o sectores de una parte del mercado.
Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.
Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.
Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.
Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios
Hoy en día hay diversos índices y pueden agremiarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).