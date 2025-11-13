Acciones suizas se disparan al alza tras arranque de la jornada de este 13 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el Swiss Market, que inaugura rueda bursátil del jueves 13 de noviembre con leves incrementos del 0,17%, hasta los 12.814,98 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días anteriores, el índice suma cuatro fechas sucesivas en ascenso.

En relación a los últimos siete días, el Swiss Market anota un ascenso 4,2% y desde hace un año acumula aún un incremento del 8,62%. El Swiss Market se sitúa un 2,67% por debajo de su máximo del presente año (13.166,68 puntos) y un 17,7% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (10.887,73 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.